Gözler Semih'te

Beşiktaş, hafta sonundaki F.Bahçe karşılaşmasına odaklanırken, Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu genç Semih'in derbide forma giyme ihtimali. Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki A.Gücü karşılaşmalarında olamayan genç futbolcunun dönüşü bekleniyor. Teknik direktör Topraktepe, genç yıldızını tam olarak hazır hale gelmediği için kupa maçında sahaya sürmedi. Başkent'te kadroya alınmayan Semih derbiye saklandı. İdman eksiğini kapatacak olan 18 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de Topraktepe'nin en önemli kozlarından biri olmaya çalışacak. Genç oyuncunun takımla antrenmanlara çıkması ve derbide görev alması bekleniyor. Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih, 2 de asist yaptı. Semih bu sezon toplamda 27 resmi maça çıkarken, bu periyotta fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.

Semih, Beşiktaş'ı hücum hattında sırtladı. Semih'in olmadığı maçlarda hücumdaki eksikliği fazlasıyla hissedilirken, bu durum rakamlara da yansıdı. Beşiktaş son 10 lig maçında 11 gol atarken bu gollerin 5'i Semih'ten geldi. Semih bu süreçte 1 de asist yaptı.