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Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük kapışma! İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ise ilk 11'ler büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük kapışma! İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler Başkent deplasmanına çevrildi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda bu akşam MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

RÖVANŞ MAÇI 7 MAYIS'TA

İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak. İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda, Onur, Semih, Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur, bu akşam oynanacak A.Gücü maçının kamp kadrosunda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A.Gücü ile oynanan lig mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Emrecan (Gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur ve Semih ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Zaynutdinov ve Tayfur, A.Gücü ile oynanacak ZTK yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler" denildi.

İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Sponara, Basogog, Sowe

Beşiktaş Mert, Svensson, Necip, Colley, Umut, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka

A.GÜCÜ İLE 16. RANDEVU

Beşiktaş ile A.Gücü, Türkiye Kupası'nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşılaşırken, bu maçlarda Beşiktaş 9, A.Gücü de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.

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