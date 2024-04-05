Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Beşiktaş, son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş'ta alınan skor ve oynanan futbol sonrası eleştiri okları takımın teknik direktörü Fernando Santos'a çevrildi.
Siyah-beyazlıların sezon sonunda deneyimli teknik adamla yolları ayırması bekleniyor. Santos yerine ise gelecek isim büyük merak konusu haline geldi.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş sezon sonunda Sergen Yalçın ile anlaşacak. Aktarılan bu gelişme siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Eğer yerli hoca yerine yabancı hoca tercih edilecekse birinci sırada Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic'in olduğu vurgulandı. Bu anlamda Beşiktaş'ta sezon sonu alınacak karar büyük merak konusu haline geldi.