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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un geleceği büyük tartışma konusu olurken yaşanan Sergen Yalçın gelişmesi siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 16:14
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Beşiktaş, son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Beşiktaş'ta alınan skor ve oynanan futbol sonrası eleştiri okları takımın teknik direktörü Fernando Santos'a çevrildi.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Siyah-beyazlıların sezon sonunda deneyimli teknik adamla yolları ayırması bekleniyor. Santos yerine ise gelecek isim büyük merak konusu haline geldi.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş sezon sonunda Sergen Yalçın ile anlaşacak. Aktarılan bu gelişme siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Heyecanlı bekleyiş başladı

Eğer yerli hoca yerine yabancı hoca tercih edilecekse birinci sırada Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic'in olduğu vurgulandı. Bu anlamda Beşiktaş'ta sezon sonu alınacak karar büyük merak konusu haline geldi.

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