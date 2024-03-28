BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'da çıktığı son iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı. İtalyan devleri de genç futbolcuyu yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesini problem etmediği aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli görev bilinciyle ve yüzde 100 konsantre biçimde işini yaptığı vurgulandı.
Bu arada Semih'in milli formayla iki maçta iki gol atması teknik patron Fernando Santos'un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi. Bir süredir Başakşehir maçının taktik çalışmaları üzerinde duran Santos'un kritik karşılaşmada Semih'e yine 11'de forma vereceği öğrenildi.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkarken 10 gol, 1 asiste imza attı.
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