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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'da çıktığı son iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı. İtalyan devleri de genç futbolcuyu yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 08:53
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

A Milli Takım kampından sürpriz şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilmesi eleştiri toplayan Beşiktaşlı golcü Semih Kılıçsoy, Gürcistan'dan sonra İtalya filelerini de havalandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Ümit Milli Takım'ın önceki akşam deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada çok sayıda scout'ın tribünde yer aldığı ve Semih'i izlediği belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Milliyet'te yer alan habere göre Serie A'nın dev kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma'ya bağlı yetenek avcılarının 18 yaşındaki futbolcunun performansından etkilendikleri öğrenildi. Bu kulüplerin yanı sıra yine Serie A'dan farklı ekiplerin de müsabakada Semih'i takip ettikleri bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesini problem etmediği aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli görev bilinciyle ve yüzde 100 konsantre biçimde işini yaptığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Bu arada Semih'in milli formayla iki maçta iki gol atması teknik patron Fernando Santos'un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi. Bir süredir Başakşehir maçının taktik çalışmaları üzerinde duran Santos'un kritik karşılaşmada Semih'e yine 11'de forma vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkarken 10 gol, 1 asiste imza attı.

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