BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi!

Bu arada Semih'in milli formayla iki maçta iki gol atması teknik patron Fernando Santos'un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi. Bir süredir Başakşehir maçının taktik çalışmaları üzerinde duran Santos'un kritik karşılaşmada Semih'e yine 11'de forma vereceği öğrenildi.