Santos'tan 5'i bir yerde! İşte transfer istediği bölgeler

Bu sezon şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda gözler şimdiden yeni sezona çevrilmiş durumda. Hem saha içindeki oyun hem de alınan skorlar nedeniyle taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon bambaşka bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Büyük ümitlerle takımın başına getirilen teknik direktör Fernando Santos da şu an için beklentilerin altında kalırken; Başkan Hasan Arat, yönetici Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bulunduğu toplantı sonrasında Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı.

ALTERNATİFLİ LİSTE İSTENDİ

Yönetim, bu kararın ardından Fernando Santos'tan en kısa süre içinde bir transfer raporu hazırlamasını istedi. Portekizli teknik direktör Santos'un da gelecek sezon için yaptığı planı gerçekleştirilen bu toplantıda sunduğu ve beş transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı verdiği raporla sağ bek, stoper, sol kanat, santrfor ve 10 numara takviyesi istedi. Beşiktaş yönetimi de G.Saray, G.Antep ve Antalya maçlarının kaybedilmesinin ardından harekete geçti ve scout ekibini bu mevkilere alternatifli isimler bulması için görevlendirdi. Şimdi gözler bu ekipten gelecek olan listeye çevrildi.

KUPA BİZİM OLMALI!

TEKNİK direktör Fernando Santos, oyuncularıyla yaptığı görüşmede Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışında maalesef çok geride kalındı. Ama Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Bu fırsatı iyi değerlendirerek kupayı müzeye götürerek, sezonu en azından 1 kupa alarak kapatmalıyız. Taraftarlarımıza bunu borçluyuz. Ayrıca Avrupa Kupaları için de çok önemli bir viraj. Bu nedenle herkesten tam konsantrasyon bekliyorum" ifadelerini kullandı.