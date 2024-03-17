Antalya'dan tarihi zafer

Dolmabahçe'de kazanan Antalyaspor ve Sergen Yalçın... Nur Şahin'in ayrılmasının ardından Akdeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, eski takımı, efsanesi olduğu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ı deplasmanda devirmeyi başardı. Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de 13. maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, 51 yaşındaki antrenörün önderliğinde dördüncü kez sahadan üç puanla ayrıldı. Antalyaspor, Sergen Yalçın'la en son deplasman galibiyetini ocak ayında Pendik'i yenerek almıştı. BU galibiyetle puanını 41'e yükselten Antalyaspor, 7. sıraya çıktı ve dördüncü sıradaki Beşiktaş'la aradaki puan farkını 5'e indirdi. Sergen Yalçın'la ilk dört içinde yer almak isteyen Akdeniz temsilcisi, önümüzdeki hafta evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, tarihinde Beşiktaş'ı hem içerde hem de deplasmanda ilk kez yenmeyi başardı. Antalyaspor kendi evindeki ilk karşılaşmadan 3-2'lik zaferle galip ayrılmıştı.

TOSUN PAŞA'YA BÜYÜK TEPKİ

Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Cenk Tosun, dün Antalyaspor maçındaki performansıyla da büyük tepki gördü. İlk yarıda net bir pozisyondan yararlanamayan Tosun Paşa, 60'ta yerini Aboubakar'a bırakırken tribünlerden ıslıklandı. Cenk Tosun ıslıklara tepki vermedi.

WORRALL'DAN İÇ SAHADA SİFTAH

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Joe Worrall, siyah-beyazlı formayla ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıktı. Necip Uysal'ın cezalı olmasından dolayı savunmanın göbeğinde görev yapan İngiliz stoper, daha önce deplasmandaki Kayaserispor ve Gaziantep FK maçlarında forma giymişti.

EMRECAN TERZİ 7 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın genç sol beki Emrecan Can Terzi 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında iç sahada oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayan Emrecan, daha sonra iki maçta sonradan oyuna dahil olmuş, 3 maçta karşılaşma ise yedek kulübesinde oturmuştu.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Colley, Antalyaspor karşısında puanı hak ettiklerini söyledi: "Kötü başladık. Bir gol yedik. Sonrasında penaltı oldu. Bunlar maçın içinde oluyor ama geri dönmeye çalıştık. İkinci yarıya istekli başladık. Golü bulduk. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Fırsatlar bulduk değerlendiremedik ama yenilmeyi ikinci yarıdaki oyunumuzla hak etmedik."

DAHA İYİ OLMALIYIZ

Beşiktaş'ın golünü atan Muçi, "öncelikle takım olarak daha iyi olmalıyız. hem hücumda hem savunmada... daha çok güçlenmemiz gerekiyor. hep birlikte yapmamız gerekiyor. bir sonraki maça hazırlanıp kazanmamız gerekiyor. daha farklı yollar denememiz gerekiyor gol atmak için. hem hücum hem defansta daha fazla geliştirmemiz gereken yönler var" dedi.

ŞANSLIYDIK

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra tam 841 gün sonra Dolmabahçe'ye Antalyaspor'un teknik direktörü olarak gelen Sergen Yalçın, galibiyetin ardından şunları söyledi: "oyunun değişim anları vardı. ilk yarı kontrol bizdeydi. geçişleri çok iyi yaptık. ikinci yarı gelen gol şok oldu. oyuncuların moralini bozdu. daha önce şanssız puanlar kaybettik ama bugün son penaltıda şans bizden yanaydı."