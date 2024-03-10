Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

-Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir.

-Enteresan bir konserimiz var. Göksel konseri... Kulüpte bir şirket var Gergedan yapım diye. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. 1 milyar 950 milyonluk bir fatura kesiliyor. Parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı.

-Senetler varmış, sevindik alacağımız var diye. Senetler ortada yok. Başkan da parasını almış, herkes parasını almış. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok.

-Ernst & Young raporunu sorduk, kimse açıklamadı. 'Kasamızda' dediler. Raporu sorduk, yazı yazdık. '10 yıl geçti, imha ettik' dediler. 10 senedir hepimiz uyutulduk.

-KPMG raporunu Divan Kurulu'na sorduk. Var mı böyle bir rapor? Ne olduğu belli değil. l Fulya perişan edilmiş. Akatlar 30 yıllığına kiralanmış. Mehmet Üstünkaya Tesisleri için 3 milyon dolar harcamışız, sonra kongre üyesine kiralamışız. Sonra elimizden almak istemişler. l Ankara'da 10 dönümlük arsamız var. Pendik'i yıllar önce aldık. Kirası 35 bin TL, kim oturuyor siz öğrenin! Akatlar'daki halı sahalar bizim. Bir kongre üyemiz 40 bin TL'ye oturuyor ve 2021'den beri kira ödemiyor.

-Fulya'da gece kulübümüz olduğunu biliyor musunuz? Kirası 30 bin TL. Kiraya verenler bir önceki yöneticiler. Akatlar'ın altındaki Sporium kimin? 1 Ocak 2021'de 2030'a kadar bir önceki yönetim kiralamış! 120 aylık çeklerle, ortalama aylık kirası 86 bin TL!

-Basketbolda menajer ile kulüp ortak olmuş! Böyle bir şey olabilir mi? Kulübün iflası için sonra dava açıyorlar!

'-'Beşiktaş'a çökmüşler! Kongre üyeleri çökmüş! Kontratların altında kongre üyelerinin imzaları var! Bunu yapmayın! Gidin başka yerden, yer kiralayın! Dikilitaş'ta 15 dönüm arazimiz olduğunu bilen var mı? Dikilitaş'a kiralık verdik, kullanıyorlar.''

BU OYUNCUYU TANIYAN VAR MI?

''İstanbulspor'dan bir futbolcuya bonservisinin % 50'si 2 milyon euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? Kerem Atakan Kesgin 1 milyon 400 bin euro'ya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Kiralık veriyorsunuz, üstüne para ödüyorsunuz.''

SPORCUMUZ KULÜBE İCRA GETİRDİ

''Bir sporcumuz var, bunun locası var ve locası nedeniyle kulübe icra açıyor. Kulübümüz o sporcuyla jübile yapmak üzere sözleşme imzalanıyor. Bu sporcumuza aylık 500 Bin TL para ödeniyor. Ödeme yapılmadığında ihtar çekiyor. İnanılmaz anlaşmalar yapılmış.''

KADRO DIŞILARI AFFETMEDİK

''Beş futbolcuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü bir oyuncu, bir oyuncuya 'Bu maçta oynama' deme durumuna gelmişti. Bailly'yi hemen yolladık, kârımız 3.5 milyon euro. Onana'yı kiraladık. Rosier'i Nice'e kiraladık. Bu üç oyuncudan 5 milyon 375 bin euro kâr ettik. Rosier ve Ghezzal'ın anlaşmaları çok güçlü. Biz affetmedik, hoca faydalanabileceğini söyledi."

MENAJERLER TESİSLERE GİREMEZ

"Samet Aybaba bütün futbolcuların menajerlerinin tesislere girişini yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada oyuncu ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar.''

KADROMUZU BOŞALTMAMIZ GEREKİYOR

''Al-Musrati, Muçi ve Worrall transferi öncesi 62 milyon euro takımın bütçesi. Bu büyük para. Sözleşmeler toplamı 135 milyon euro. Bunlardan kaçma şansınız sıfır. 19 yabancımız var. Yeni kural gereği 12'ye düşmek zorundasınız. Santos, ana iskeleti kurduğunu söyledi. Kaleci, Al-Musrati, Semih Kılıçsoy"

NECİP UYSAL KAHRAMAN

''Joe Worrall'u stoper olarak aldık. 500 Bin euro kiralık. Türkiye'de büyük bir kulüp, kulübüne 4.5 milyon euro teminat gönderdi ama bizi istedi. Orada Necip Uysal kahramanı var, hep beraber alkışlayalım. Uysal'ın Milli Takıma seçilmesi lazım.''

MUÇİ'Yİ ASTON VİLLA İSTİYORDU

"Muçi'yi Legia Varşova vermedi. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.''

BU FUTBOLCUYU TANIYAN YOK

''Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Geldikten sonra kiralık yolladık.''

SEMİH MAAŞINI BİLE KONUŞMADI

''Semih Kılıçsoy'u hepimiz alkışlayalım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldikten sonra oynamaya başladı. Sözleşme için çağrıldığında hiçbir şey sormadı. Ne maaş, ne çıkış maddesi... Ona sahip çıkalım.''

BORÇ 8.5 MİLYAR TL

Denetleme Kurulu üyesi Özgür Şentürk toplam borcu ve mali tabloları açıkladı. Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğu belirtildi.

KULÜBE BAĞIŞLADI

"Muçi'nin menajeri % 10 komisyon istedi. Biz de spor kanunu gereği % 5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey % 5, yani 10 milyon üzerinde para verdi. Borç vermedi kulübe bağışladı."

15 TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞTÜK

''15 teknik adamla görüştük. Önerilen oyuncuları Fernando Santos'a sunduk. 'Onların kiralık oyuncularını oynatmam! Benim Semih'im, Demir Ege'm onlardan daha iyi. Onları oynatırım' dedi. Sonrasında yeniden harekete geçtik. Menajerlerle durumumuzu sordum, aramız iyi değilmiş! Meğerse menajerlere 10 Milyon euro borcumuz varmış! Vida'nın menajeri 2 milyon euro'luk dava açtı.''

MUSRATI İLE MENAJERSİZ ANLAŞTIK

''Al-Musrati'yi önemli kulüpler almak istemiş. Al-Musrati ile menajersiz anlaştık, menajeri yok! Kısa bir süre önce evladı oldu. ''Bu transferleri nasıl yaptığımız soruldu. Beşiktaş masaya oturduğu an çok kuvvetli! Biz teminat vermedik, 4 yıllık ödeme planıyla aldık. Beşiktaş'ın adı buna yetti. Sadece Beşiktaş'ın imzasıyla, 3,5 yıl üzerine vade ile oyuncuları verdiler.''

KARABULUT'U HEDİYE ETTİ

''Emir Yaşar... Samet Aybaba çok değerli bir kaleci olduğunu söyledi. Yağız Karabulut'u gördünüz mü? 14 yaşında. Onur Göçmez'in Bandırma'dan Beşiktaş'a hediyesidir. Bunlar inanılmaz çocuklar, Allah nazar değdirmesin.''

GÖÇMEZ'E SAHİP ÇIKTIK

"Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi: "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz."

MALUM CAMİANIN HEDEFİ OLDU

"Burada olmayan bir yönetim kurulu üyem var: Kaan Şakul. Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi. Malum camiaların hedefi haline geldi. Biz, Kaan'la gurur duyuyoruz. Kaan, 7/24 Beşiktaş'ın mali meseleleri ile uğraşıyor."