Beşiktaş'ta Omar Colley'in cezası açıklandı!

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Omar Colley'in cezası açıklandı. Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Colley'e 1 maç ceza verildi.

Gambiyalı savunmacı, derbinin 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a kayarak yaptığı müdahale sonrasında ilk olarak sarı kart görmüştü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, sarı kartı iptal ederek kararını kırmızı kart olarak değiştirdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu, (PFDK) Galatasaray maçında kırmızı kart gören Omar Colley'e 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Omar Colley, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu OMAR COLLEY'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.