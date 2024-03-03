Necip Uysal: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşma sonrası siyah-beyazlılarda Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

İŞTE NECİP'İN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak istiyorduk. Maça kötü bir golle başladık. Pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda eksik kaldık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik. Her maçta penaltı pozisyonları oluyor bize karşı... Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı, zaten herkes öyle söylüyor. Bunlara dikkat ederlerse seviniriz. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız.