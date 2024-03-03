Haberler Beşiktaş Necip Uysal: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı!

Necip Uysal: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşma sonrası siyah-beyazlılarda Necip Uysal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 21:46
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Necip Uysal: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşma sonrası siyah-beyazlılarda Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

İŞTE NECİP'İN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak istiyorduk. Maça kötü bir golle başladık. Pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda eksik kaldık. Galatasaray'a çok pozisyon vermedik. Her maçta penaltı pozisyonları oluyor bize karşı... Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı, zaten herkes öyle söylüyor. Bunlara dikkat ederlerse seviniriz. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız.

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