Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay cevap! "Biz sadece miyavlama duyduk"

Süper Lig'in 28. haftasında Dolmabahçe'de oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbi sonrası tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı ekip için yaptığı sarı lacivert salıncak göndermeli paylaşımı sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA: