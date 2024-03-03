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Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay cevap! "Biz sadece miyavlama duyduk"

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin sonrasında iki kulüp arasında tansiyon yükseldi. Son olarak siyah-beyazlılardan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e sert bir cevap daha geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 23:59 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 00:01
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay cevap! "Biz sadece miyavlama duyduk"

Süper Lig'in 28. haftasında Dolmabahçe'de oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbi sonrası tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı ekip için yaptığı sarı lacivert salıncak göndermeli paylaşımı sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.

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