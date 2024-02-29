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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması! Galatasaray maçında...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray derbisini yönetecek hakem Halil Umut Meler ile ilgili açıklama yaptı. İşte siyah-beyazlılarlardan yapılan açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 18:04 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 18:15
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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması! Galatasaray maçında...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kulüp, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.

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