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Ernest Muci: Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlılarda ilk kez ağlar sarsan Ernest Muci maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 21:22
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Ernest Muci: Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlılarda ilk kez ağlar sarsan Ernest Muçi maçın ardından konuştu.

İŞTE MUCI'NİN AÇIKLAMALARI:

Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler.

Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Ben bir hücum oyuncusuyum, hücum katkısı ve gol katkısı vermem gerekiyor. Benden beklenen bu. Takıma yardımcı olmam daha önemli, savunmaya yardım etmem önemli. İyi oynadık, bu şekilde devam etmek istiyoruz.

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