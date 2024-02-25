Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan derbi sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golünü atan Semih, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç golcünün açıklamaları şu şekilde:

Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum.

Cenk Ağabey ile oynamak benim için ayrı bir şey zaten. Aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana.

GALATASARAY DERBİSİ

Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz.