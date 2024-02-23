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Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:16
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Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma üzerinde durdu. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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