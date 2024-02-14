Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Braga'dan Al Musrati'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların bu transferi taraftarlarda heyecan yarattı. Al Musrati'nin yerini doldurmak isteyen Braga'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Portekiz ekibi, Beşiktaşlı o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...
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Siyah beyazlıların Al-Musrati hamlesi gündem yaratırken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Al-Musrati'yi Beşiktaş'a gönderen Braga'nın, yıldız oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Bu doğrultuda Portekiz ekibinin, siyah beyazlılarda forma giyen o ismi gündemine aldığı kaydedildi.
Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Afrika basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr'nin Africafoot'tan derlediği habere göre; Braga, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Portekiz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar izleyeceği ve performansına göre Beşiktaş'a teklif yapacağı aktarıldı.
Beşiktaş Kulübü sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Jean Onana'yı kadrosuna katmıştı.
Lens'ten transfer edilen Onana, beklentilerin çok altında kalmış ve devre arasında 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralanmıştı.
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