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Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde Braga'dan Al Musrati'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların bu transferi taraftarlarda heyecan yarattı. Al Musrati'nin yerini doldurmak isteyen Braga'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Portekiz ekibi, Beşiktaşlı o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 19:11
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Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Beşiktaş ara transfer döneminin son gününde Braga'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha Al-Musrati'yi kadrosuna kattı.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Siyah beyazlılar yıldız isim için 1 milyon Euro kiralama ücreti ve 11 milyon Euro da bonservis ücreti ödeyeceğini duyurdu.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Böylelikle Libyalı futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Siyah beyazlıların Al-Musrati hamlesi gündem yaratırken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Al-Musrati'yi Beşiktaş'a gönderen Braga'nın, yıldız oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Bu doğrultuda Portekiz ekibinin, siyah beyazlılarda forma giyen o ismi gündemine aldığı kaydedildi.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Afrika basını duyurdu.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

İşte ayrıntılar...

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Aspor.com.tr'nin Africafoot'tan derlediği habere göre; Braga, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Portekiz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar izleyeceği ve performansına göre Beşiktaş'a teklif yapacağı aktarıldı.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Beşiktaş Kulübü sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Jean Onana'yı kadrosuna katmıştı.

Braga Beşiktaş'tan transfer yapıyor! Musrati'nin yerine...

Lens'ten transfer edilen Onana, beklentilerin çok altında kalmış ve devre arasında 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralanmıştı.

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