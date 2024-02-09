Haberler Beşiktaş Beşiktaş ile Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez de Türkiye Kupası son 16 Turu'ndaki Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 15:32
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ile Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez de Türkiye Kupası son 16 Turu'ndaki Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük takımları, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle; Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Fatih Karagümrük Kulübü'nün 06.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı Geçici m.2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

"Fenerbahçe Kulübü'nün 07.02.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

"Beşiktaş Kulübü'nün 08.02.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

"Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in 06.02.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi!
DEM Parti'nin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu! CHP'ye 'kent uzlaşılı' açık kapı: Rest veya jest yapmıyoruz
O isim F.Bahçe'ye geri döndü!
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal bir transferde daha mutlu sona ulaştı!
Beşiktaş'tan flaş transfer! KAP'a bildirildi
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yiğido Rize maçına hazırlanıyor Yiğido Rize maçına hazırlanıyor 15:54
G.Saray o ismi kiralık gönderdi! G.Saray o ismi kiralık gönderdi! 15:52
Hatayspor Trabzonspor'a odaklandı! Hatayspor Trabzonspor'a odaklandı! 15:48
Manisa FK'da Gakpa gitti Manisa FK'da Gakpa gitti 15:47
Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? 15:35
Beşiktaş ile F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş ile F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi! 15:32
Daha Eski
Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? 15:30
Werder Bremen - Heidenheim maçı ne zaman? Werder Bremen - Heidenheim maçı ne zaman? 15:26
Giresunspor yasağı kaldıralamadı! Giresunspor yasağı kaldıralamadı! 15:26
Werder Bremen - Heidenheim maçı ne zaman? Werder Bremen - Heidenheim maçı ne zaman? 15:24
E.Frankfurt - Bochum maçı ne zaman? E.Frankfurt - Bochum maçı ne zaman? 15:18
Fırtına'nın yeteneğine Almanlar talip! Fırtına'nın yeteneğine Almanlar talip! 15:15