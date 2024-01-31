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Gabriel Paulista A.Madrid'de

Beşiktaş'ın transferini son aşamaya getirdiği Gabriel Paulista'da dün olumsuz gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Gabriel Paulista A.Madrid'de

Beşiktaş'ın transferini son aşamaya getirdiği Gabriel Paulista'da dün olumsuz gelişmeler yaşandı. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye kiralık gönderen ve stopere alternatif arayışında olan Atletico Madrid, Valencia ile sözleşmesinin son 6 ayına giren 33 yaşındaki savunmacıyı transfer etti. Teknik direktör Santos'un kadroda görmek istediği Paulista için Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta, son anda devreye girdi ve Beşiktaş ile varılan prensip anlaşmasını bozdu. İstanbul'a gelmesi beklenen Valencialı oyuncu dün Madrid'in yolunu tuttu.

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