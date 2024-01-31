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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Salih Uçan ve Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Vincent Aboubakar'ın sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:49
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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması!

Beşiktaş, Salih Uçan ve Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Vincent Aboubakar'ın sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir.

Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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