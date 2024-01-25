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Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna etkili isimleri katarak içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak istiyor. Bu anlamda siyah-beyazlıların gündeminde yer alan o futbolcunun kadroya katılması Fenerbahçe'de o yıldızın ayrılığına neden olabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 13:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 13:12
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Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ara transferde yapacağı hamlelerle gelecek sezonun kadrosunu oluşturmayı planlıyor.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Fenerbahçe ise kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Sarı lacivertliler şu ana kadar Rade Krunic ve Leonardo Bonucci gibi 2 önemli ismi transfer etti.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Siyah beyazlılar ise Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Her iki ekip de transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldızın, Fenerbahçe'de olası bir ayrılığa yol açabileceği öğrenildi.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Fransız basını duyurdu.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

İşte ayrıntılar...

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Nemanja Matic'i gündemine almıştı.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Siyah beyazlıların, tecrübeli oyuncunun transferinde sona yaklaşmasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Foot01'den derlediği habere göre Matic'i kadrosuna katmak isteyen Lyon, yıldız ismin transferinden sonuç alamadı.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Matic'i Beşiktaş'a kaptırmak üzere olan Lyon'un, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için tekrardan devreye girdiği belirtildi.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Ancak Fenerbahçe'nin, İsmail Yüksek için talep ettiği bonservis ücretinin Lyon'u zorladığı vurgulandı.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

İsmail için birçok takımın devrede olmasının ardından oyuncunun fiyatının arttığı ifade edildi.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Yine de acil orta saha ihtiyacı olan Lyon'un, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala İsmail Yüksek için tüm şartları zorlama kararı aldığı yazıldı.

Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!

Fransız ekibinin, 24 yaşındaki orta saha için farklı bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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