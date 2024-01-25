Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe yıldızına veda edecek!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosuna etkili isimleri katarak içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak istiyor. Bu anlamda siyah-beyazlıların gündeminde yer alan o futbolcunun kadroya katılması Fenerbahçe'de o yıldızın ayrılığına neden olabilir. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 13:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 13:12
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Sarı lacivertliler şu ana kadar Rade Krunic ve Leonardo Bonucci gibi 2 önemli ismi transfer etti.
Siyah beyazlılar ise Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile kadrosunu güçlendirdi.
Her iki ekip de transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldızın, Fenerbahçe'de olası bir ayrılığa yol açabileceği öğrenildi.
Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Fransız basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Nemanja Matic'i gündemine almıştı.
Siyah beyazlıların, tecrübeli oyuncunun transferinde sona yaklaşmasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Foot01'den derlediği habere göre Matic'i kadrosuna katmak isteyen Lyon, yıldız ismin transferinden sonuç alamadı.
Matic'i Beşiktaş'a kaptırmak üzere olan Lyon'un, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için tekrardan devreye girdiği belirtildi.
Ancak Fenerbahçe'nin, İsmail Yüksek için talep ettiği bonservis ücretinin Lyon'u zorladığı vurgulandı.
İsmail için birçok takımın devrede olmasının ardından oyuncunun fiyatının arttığı ifade edildi.
Yine de acil orta saha ihtiyacı olan Lyon'un, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala İsmail Yüksek için tüm şartları zorlama kararı aldığı yazıldı.
Fransız ekibinin, 24 yaşındaki orta saha için farklı bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
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