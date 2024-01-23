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Fernando Santos: Çok fazla fırsat yakaladık ama...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kalırken teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 22:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 22:38
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Fernando Santos: Çok fazla fırsat yakaladık ama...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Bu mücadele 0-0'lık skorla sonuçla tamamlandı.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Aslında burada biraz futbolun doğası. 3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var.

Geçen haftaya göre çok ilerleme kaydettik. Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Bazı oyuncuların yorgunluğunu da görüyorum. Svensson çıkmak zorunda kaldı. Semih, çok uzun süredir oynuyor. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. Bu yorgunluk yaratabiliyor. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Kendimizi toparlayıp pazar günkü maçımıza hazırlanacağız.

Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor.

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