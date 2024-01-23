Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK ADS maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK ADS maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman yönetimindeki Adana Demirspor'u yenerek Pendikspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 18:40
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? BJK ADS maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE LİGDEKİ SON 13 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ 7 EKSİK BULUNUYOR

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain de Adana Demirspor karşısında sahada olamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Benimle Evlenir Misin?'in güzel gelin adayı Tülin Koca'ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin'e bakın!
Bunu da yaptı! Kandil'le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz'a dil uzattı: Rezil sözler
Bonucci'den flaş transfer itirafı! Edin Dzeko...
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - A. Demirspor maçının VAR'ı belli oldu!
Teklif yapıldı! Beşiktaş'a A. Madrid'den transfer
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor’da flaş ayrılık! Bursaspor’da flaş ayrılık! 18:00
Hatayspor - Alanyaspor maçı CANLI Hatayspor - Alanyaspor maçı CANLI 16:52
R. Madrid Eder Militao'nun sözleşmesini uzattı! R. Madrid Eder Militao'nun sözleşmesini uzattı! 16:24
Panathinaikos Vitor Hugo'yu kadrosuna kattı! Panathinaikos Vitor Hugo'yu kadrosuna kattı! 16:27
Bonucci'den flaş transfer itirafı! Edin Dzeko... Bonucci'den flaş transfer itirafı! Edin Dzeko... 16:38
PFDK'dan Sivasspor ve Rizespor'a ceza! PFDK'dan Sivasspor ve Rizespor'a ceza! 16:45
Daha Eski
Moritanya - Cezayir maçı ne zaman? Moritanya - Cezayir maçı ne zaman? 14:28
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 14:41
Bakasetas formayı giydi imzayı attı! Bakasetas formayı giydi imzayı attı! 14:46
Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? Beşiktaş - A.Demirspor maçı NE ZAMAN? 14:47
Beşiktaş - A. Demirspor maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş - A. Demirspor maçının VAR'ı belli oldu! 15:00
G.Saray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! G.Saray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! 15:45