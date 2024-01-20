Fernando Santos Pendikspor maçı öncesi konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ

Fernando Santos: "Rakibimizi iyi analiz ettik. İyi hazırlandık. Zaten rakibimizin teknik direktörünü de tanıyorum. Oyun anlayışı, sahaya iyi takım yansıtan bir hoca. Rakibimiz biraz değişikle başlayacak maça, yeni oyuncular aldılar. Biz iyi hazırlandık maça umarım iyi sonuç da alacağız"

"Her zamanki gibi çalışıyoruz. Defansif ve ofansif anlamda idmanlar yapıyoruz. İkisi için de yeterli düzeyde çalışıyoruz. Oyuncuların karakteristik özellikleri de önemli burada. En iyi sonucu ortaya çıkarmak için de hem ofansif hem de defansif çalışmalarımızı sürdürüyoruz"