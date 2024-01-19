TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Renato Sanches ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun transferinde beklenmeyen bir engel ile karşı karşıyalar. İşte detaylar...
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Bu anlamda siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Beşiktaş'ın bir süredir 26 yaşındaki Portekizli yıldız Renato Sanches ile yakından ilgilendiği biliniyordu.
Son olarak futbolcunun transferinde Beşiktaş beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya.
Şimdilerde İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak forma terleten oyuncu ile Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun verdiği habere göre Yunanistan ekibi Olympiakos yakından ilgileniyor.
Beşiktaş futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isterken Renato Sanches'in vereceği karar büyük merak konusu haline geldi.
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