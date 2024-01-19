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TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Renato Sanches ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun transferinde beklenmeyen bir engel ile karşı karşıyalar. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:16
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Fernando Santos'un geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü ile yeniden şahlanmak isterken devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Beşiktaş takıma katılacak yıldız isimlerle Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Bu anlamda siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Beşiktaş'ın bir süredir 26 yaşındaki Portekizli yıldız Renato Sanches ile yakından ilgilendiği biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'te Beşiktaş'a beklenmeyen engel!

Son olarak futbolcunun transferinde Beşiktaş beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya.

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