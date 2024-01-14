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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 14:07
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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

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