Beşiktaş Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20'nci haftasında, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.