Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."
Son dakika Beşiktaş haberleri... Fernando Santos'la anlaşan Beşiktaş, daha önce Mircea Lucescu ile görüşmüştü. Rumen çalıştırıcı, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
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Lucescu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Başladı ve bitti. Cumartesi günü görüştük. Yaklaşık 5 saat konuştuk. Onlara, takımda yaptıkları hataları söyledim, tecrübelerimden yola çıkarak bazı tavsiyeler verdim. Beşiktaş'ta daha önce çok güzel anlar yaşamıştım. Şampiyonluk kazanmıştım."
"Bana teklifleri 6 ay boyunca Beşiktaş'ı çalıştırmamdı. Daha sonra anlaşırsak ve ben de istersem devam ederiz denildi. Takımın şampiyonluk şansı kalmamıştı. Ben şampiyonluk için oynayan takımları çalıştırmaya alışkınım. Sezon ortasında değil de gelecek sezon başında göreve başlasaydım, buna tamamdım."
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