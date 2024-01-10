Haberler Beşiktaş Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Fernando Santos'la anlaşan Beşiktaş, daha önce Mircea Lucescu ile görüşmüştü. Rumen çalıştırıcı, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 11:40
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tuğçe Erginkoç
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Uzun süredir teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernand Santos'la sözleşme imzaladı.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Siyah-beyazlılar, Santos'tan önce Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile görüşmüştü.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Lucescu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başladı ve bitti. Cumartesi günü görüştük. Yaklaşık 5 saat konuştuk. Onlara, takımda yaptıkları hataları söyledim, tecrübelerimden yola çıkarak bazı tavsiyeler verdim. Beşiktaş'ta daha önce çok güzel anlar yaşamıştım. Şampiyonluk kazanmıştım."

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

"Bana teklifleri 6 ay boyunca Beşiktaş'ı çalıştırmamdı. Daha sonra anlaşırsak ve ben de istersem devam ederiz denildi. Takımın şampiyonluk şansı kalmamıştı. Ben şampiyonluk için oynayan takımları çalıştırmaya alışkınım. Sezon ortasında değil de gelecek sezon başında göreve başlasaydım, buna tamamdım."

DİĞER
"Bir çift bu kadar yakışır" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden Bali'de mutluluk pozları!
Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?
Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak
Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 OCAK? | İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Bilecik... Yarın okul var mı?
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 12:13
Flaş paylaşım! Bonucci ve Dzeko... Flaş paylaşım! Bonucci ve Dzeko... 12:09
Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek! Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek! 12:09
Icardi eşi Wanda Nara ile Meksika'da! Icardi eşi Wanda Nara ile Meksika'da! 11:58
İşte Krunic'in gitmek istediği takım İşte Krunic'in gitmek istediği takım 11:55
Ahmet Çalık anılıyor! Ahmet Çalık anılıyor! 11:49
Daha Eski
Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak Arat bombayı patlatıyor! Santos'un prensi olacak 11:48
Ara transfer dönemi resmen başlıyor! Ara transfer dönemi resmen başlıyor! 11:44
Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm" Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm" 11:40
G.Saray'da Ndombele kararı! Okan Buruk... G.Saray'da Ndombele kararı! Okan Buruk... 11:36
Juventus - Frosinone maçı ne zaman? Juventus - Frosinone maçı ne zaman? 11:28
Fenerbahçe Opet Calcit Kamnik sınavında! Fenerbahçe Opet Calcit Kamnik sınavında! 11:10