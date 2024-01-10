Mircea Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! "5 saat görüştüm ve..."

Lucescu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başladı ve bitti. Cumartesi günü görüştük. Yaklaşık 5 saat konuştuk. Onlara, takımda yaptıkları hataları söyledim, tecrübelerimden yola çıkarak bazı tavsiyeler verdim. Beşiktaş'ta daha önce çok güzel anlar yaşamıştım. Şampiyonluk kazanmıştım."