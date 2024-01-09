Haberler Beşiktaş Fernando Santos'tan Ronaldo yanıtı!

Fernando Santos'tan Ronaldo yanıtı!

Son dakika spor haberi: beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'tan Cristiano Ronaldo hakkında ilginç bir yanıt geldi. İşte Santos'un sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:39
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Fernando Santos'tan Ronaldo yanıtı!

Fernando Santos, Beşiktaş teknik direktörü oldu.

Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısında Cristiano Ronaldo hakkında sorulan soruda açıklama yaptı.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Taktiksel ve teknik bir karardı. Başka bir durum yoktu. Benim için stratejik kararlar her zaman en önemli unsurdur. Bu kararları almak zorundaydım ve doğru bir şekilde aldım. Eğer elenmeseydik bu konu çok fazla konuşulmayacaktı ve bu kadar sıkıntı olmayacaktı.

Kupadan elendiğimiz için Ronaldo'nun neden oynamadığı daha fazla tartışıldı ve konuşuldu.

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