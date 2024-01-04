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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın aklı fikri Bakasetas'ta!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu anlamda flaş bir transfere imza atmanın peşinde. Beşiktaş, Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas'ı mutlaka kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın aklı fikri Bakasetas'ta!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için planlama sürüyor. Siyah beyazlılar, Chamberlain'ın beklenmedik sakatlığı nedeniyle orta saha için gündemine Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ı aldı. Sezon başında da deneyimli futbolcu ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırmıştı. Ligin ilk yarısında orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan siyah-beyazlılar, Bakesatas ile bu sorunu çözmeyi düşünüyor. Hem ligi tanıması hem de skor üretmesi nedeniyle Yunan oyuncu transfer listesinin üst sırasında yer alıyor. Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Bakasetas için devre arasında gelişme yaşanabilir.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 119 resmi karşılaşmada 33 gol atarken, 23 de asist yaparken toplam 56 gole direkt katkı sağladı.

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