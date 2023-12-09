Var mısın yok musun

Ve Süper Lig'de derbi günü geldi, çattı... Beşiktaş, sezonun 15. haftasında bugün F.Bahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi. Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ligde çıktığı 3 maçın 2'sini kazanıp 1'inde berabere kalan Kara Kartallar, bugün sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak amacında.

4 OYUNCUSU YOK

Bu sezon oynadığı 2 derbide Trabzonspor ve Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş taraftarı önünde kazanarak hem ilk derbi zaferini almak hem de zirveyle puan farkını eritip yarışa yeniden tutunmak istiyor. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime de galibiyetle merhaba diyecek. Öte yandan siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

ARAT'IN İLK SINAVI

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

10 MİLYAR 319 MİLYON TL

Derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 10 milyar 319 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Kanarya; 200 milyon 550 bin Euro'yla ligde bu alanda 2. sırada. Kartal ise 129 milyon 780 bin Euro'yla 3. sırada.

7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, F.Bahçe karşısında son yenilgisini 2019-20 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kara Kartal 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ABOU'DAN 5'TE 4

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı. Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. 31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

COLLEY SAHADA

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden stoper Omar Colley dünkü idmanla takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli stoperin bugün sahada olması bekleniyor. Öte yandan sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Ghezzal, Onana, Bailly ve Tayfur Bingöl'ün ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

45 MAÇTA 9 GALİBİYET

Tecrübeli çalıştırıcı; Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Rizespor, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Göztepe, Sivasspor, Konyaspor ve Trabzonspor ile Süper Lig'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu 45 maçta 9 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

DERBİDEN NOTLAR

Takımlar 358. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah- beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da ise Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı galibiyetine ulaştı.

Takımlar arasında en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 aldı.

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 gol attı.

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı. İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı. 17 Nisan 2005'te yapılan maçta, Beşiktaşlı Pancu'nun kaleye geçmesi derbiye damgasını vurdu. Kartal 4-3 kazandı.

Derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. Son 28 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 172 sarı kart gösterdi. F.Bahçe, 6 kırmızı, 84 sarı. Beşiktaş 12 kırmızı, 88 sarı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı, şu anda siyah- beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay'a ait. Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı.