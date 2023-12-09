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Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe bizden üstündü!

Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Beşiktaş sahasında kritik derbide Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlein dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:58
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Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe bizden üstündü!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında kritik derbide Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlein dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE CHAMBERLAIN'IN AÇIKLAMALARI:

Dürüst olmak gerekirse 90 dakika boyunca iyi değildik. Bizden daha kaliteli oynadı rakibimiz. 3. bölgede fırsat yaratmak için kalite lazım, o kaliteyi gösteremedik, yapamadık. Mücadele etmeye çalıştığımız anlar oldu ama ikinci yarıda fazla yapamadık. Dürüst olmak lazım. Kalite anlamında rakibimiz bizden üstündü. Fırsatları da değerlendiremediler. Yeterince iyi değildik.

Çok fazla sebebi olabilir bu durumun. Konsantrasyon evet, bir sebeptir. Rakip bekler bize çok sıkıntı çıkardı. Etkili oldular, tehlikeli oldular. Bireysel hatalar da yaptık hepimiz, bilemiyorum. Rakibin kalitesini durduramadık. Çok üzücü, çok üzülüyorum. Devre arasında ikinci yarı çıkıp bir şeyler yapabileceğimiz fikri vardı ama maalesef öyle olmadı. Direkt sebebi bulmak zor. Büyük maçlarda cesaretli, kaliteli olmak lazım, sorumluluk almak lazım. Bugün bizde bunlar yoktu.

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