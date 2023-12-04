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Beşiktaş'ın yeni yöneticilerinden umut dolu mesajlar

Beşiktaş Kulübünün pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camiayı güzel günlerin beklediğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 14:49
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Beşiktaş'ın yeni yöneticilerinden umut dolu mesajlar

Siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, futbol takımının çok daha iyi olması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra bizler yönetim kurulu olarak bir an önce takımımızı maddi, manevi rahatlatmak istiyoruz. Beşiktaş takımı bundan çok daha iyi olmalı. Sezonun başında şampiyonluk hedefinden bu kadar uzak kalmamalı. Bundan sonraki haftalarda takım üzerinde hem psikolojik hem de diğer konulardaki her türlü problemi çözerek çok daha iyi mücadele eden, kaybetse bile elinden geleni sahaya koymuş bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ta kendi dönemlerindeki "kolej havası"nı yeniden oluşturmaları gerektiğini söyleyen Uçar, "Öncelikli olarak bizim dönemimizdeki kolej havasını oluşturmak istiyoruz takım içinde. Takımla, teknik heyetle, taraftarla, medyayla, yönetimle hep beraber olmak istiyoruz, onları bir araya getirmek istiyoruz. Şunu çok net biliyoruz eğer bu unsurlardan biri eksik olursa başarı sağlamak çok zor. Biz yine kenetlenmek ve birleşmek istiyoruz. Zaman içerisinde göreceksiniz. İlk maçımız derbi maçı, zor bir maç olacak. Şimdiden kendi takımımıza ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar ayrıca kongrede oy kullanan tüm genel kurul üyelerine teşekkür etti.

HÜSEYİN YÜCEL: KAZANANIN SADECE BEŞİKTAŞ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Fikret Orman döneminin ardında Beşiktaş'ta yeniden yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise kongrenin kaybedeni olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yöneticiliği Allah bir kez daha nasip etti. O gün bugünmüş. O yüzden şükrediyorum. Beşiktaş'ta yöneticilik yapmak, Beşiktaş için bir şeyler yapmak, Beşiktaş'a bir şeyler katmak her zaman hayalimdi. O gün de bugüne nasipmiş. Rekor katılım sağlayan genel kurul üyelerimize, dışarıda destek veren tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Günün sonunda bir aday kazanacaktı ama kongreden önce her iki aday da aynı şeyleri dile getirdi, bugünün kaybedeni olmayacak, bugünün kazananı sadece Beşiktaş olacak. Günün sonunda da kazananın sadece Beşiktaş olduğuna inanıyorum."

Daha önce Shinji Kagawa transferiyle hatırlanan Yücel, benzer bir girişimde bulunup bulunmayacağı yönündeki soruya ise "Feyyaz hocamızla, Samet hocamızla, başkanımızla plan program çerçevesinde güzel günler bizi bekliyor." diye cevap verdi.

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