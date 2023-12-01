Beşiktaş özel misafirleri konuk etti

Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.
Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, sabah antrenmanı sırasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Futbol Takımımız, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.
Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve futbolcularımız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir… pic.twitter.com/glEqYomIrc
— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 1, 2023