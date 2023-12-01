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Beşiktaş özel misafirleri konuk etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında özel misafirlerle bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:46 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 16:17
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Beşiktaş özel misafirleri konuk etti

Beşiktaş Futbol Takımı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, Kızılay Bayrampaşa şubesinden gelen özel konuklarını ağırladı.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, sabah antrenmanı sırasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldikleri konuklarıyla yakından ilgilendiler.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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