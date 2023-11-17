Atom Karınca 80'li yılların sonunda çok popüler olan bir çizgi film karakteriydi. Aynı dönemde Beşiktaş fırtına gibi eserken, takımın sağ kanadında bir "dinamo" gibi görev yapan Rıza Çalımbay'a da çalışkanlığı nedeniyle "Atom karınca" lakabı takılmıştı. Rıza Hoca teknik adamlığı döneminde de fark yaratmayı başardı. Onun takımları dinamik, disiplinli ve mücadele eden takımlar oldu. Özellikle Sivasspor ile 3 yıl üst üste Avrupa'ya gidip, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması büyük başarıdır. Çalımbay'ın ilk Beşiktaş dönemi 2005 yılında mesleğinin "erken kalfalık" dönemine denk gelmesine rağmen hiç de başarısız değildi. Ama hem takımın zaafları çoktu, hem erkendi, hem de pek çoklarına göre "imajı" yetersizdi. Rıza Hoca 18 yıl sonra yine sıkıntılı bir dönemde elini taşın altına koydu. Başkan adayları ne düşünür bilemem ama Çalımbay'ın sezon sonuna kadar görev yapmaması üzücü olur. Takımda bu kadar çok yapısal problem varken tribüne oynamak için değil Conte'yi, Guardiola'yı bile getirseniz kalıcı sonuç alamazsınız. Korkarım Samsun ve Ankaragücü deplasmanları Rıza Hoca'nın kaderi için belirleyici olacaktır. Daha üzücü olan, bu engelleri aşıp, ayrılmak zorunda kalmasıyla yaşanır.