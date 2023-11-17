Haberler Beşiktaş Atom karınca

Atom karınca

Atom Karınca 80'li yılların sonunda çok popüler olan bir çizgi film karakteriydi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atom karınca

Atom Karınca 80'li yılların sonunda çok popüler olan bir çizgi film karakteriydi. Aynı dönemde Beşiktaş fırtına gibi eserken, takımın sağ kanadında bir "dinamo" gibi görev yapan Rıza Çalımbay'a da çalışkanlığı nedeniyle "Atom karınca" lakabı takılmıştı. Rıza Hoca teknik adamlığı döneminde de fark yaratmayı başardı. Onun takımları dinamik, disiplinli ve mücadele eden takımlar oldu. Özellikle Sivasspor ile 3 yıl üst üste Avrupa'ya gidip, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması büyük başarıdır. Çalımbay'ın ilk Beşiktaş dönemi 2005 yılında mesleğinin "erken kalfalık" dönemine denk gelmesine rağmen hiç de başarısız değildi. Ama hem takımın zaafları çoktu, hem erkendi, hem de pek çoklarına göre "imajı" yetersizdi. Rıza Hoca 18 yıl sonra yine sıkıntılı bir dönemde elini taşın altına koydu. Başkan adayları ne düşünür bilemem ama Çalımbay'ın sezon sonuna kadar görev yapmaması üzücü olur. Takımda bu kadar çok yapısal problem varken tribüne oynamak için değil Conte'yi, Guardiola'yı bile getirseniz kalıcı sonuç alamazsınız. Korkarım Samsun ve Ankaragücü deplasmanları Rıza Hoca'nın kaderi için belirleyici olacaktır. Daha üzücü olan, bu engelleri aşıp, ayrılmak zorunda kalmasıyla yaşanır.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Real Madrid - Erling Haaland iddialarına yanıt! Yıldız futbolcunun menajeri resmen açıkladı...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 42. gün! Katliam ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
F.Bahçe'nin yeni stoperi Çizme'den!
Batshuayi'ye çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu!
Ghezzal kredisini tüketti!
17 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Süper Loto çekildi! (16 Kasım)
Bakan Bak’tan ziyaret
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! 01:34
F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! 01:28
Ghezzal kredisini tüketti! Ghezzal kredisini tüketti! 01:18
A. Efes İtalya'da kayıp! A. Efes İtalya'da kayıp! 01:08
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! F.Bahçe'ye Werner müjdesi! 01:08
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "G.Saray..." Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "G.Saray..." 01:08
Daha Eski
F.Bahçe'den Ihenacho hamlesi! F.Bahçe'den Ihenacho hamlesi! 01:08
A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı! 01:08
PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası! PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası! 01:08
Bir döneme damga vuran o teknik adamlar şuan boşta! Bir döneme damga vuran o teknik adamlar şuan boşta! 01:08
Paylaşımlarını neden sildi? Kendisi açıkladı Paylaşımlarını neden sildi? Kendisi açıkladı 01:08
Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu! Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu! 01:07