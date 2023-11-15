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Çebi’nin acı günü
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin kayınpederi iş insanı Özdemir Yazıcı, hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Karabük'teki özel bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Yazıcı, yaşamını yitirdi. Yazıcı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti Karabük Şirinevler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
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