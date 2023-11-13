Beşiktaş yeni Kartal heykelinin açılışını gerçekleştirdi

Trednyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve Beşiktaş'ın 120. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen yeni Kartal Heykeli'nin açılışını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübü heykeli, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar tarafından yaptırıldığını duyurdu.
Törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nıur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Kartal Heykelinin Açılış Töreni Yapıldı
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü, Beşiktaşımızın 120. yıl dönümü anısına Kulübümüz tarafından Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar'a yaptırılan, 900 paslanmaz çelik boru parçasından oluşan; 3.6 metre yükseklik, 5.2… pic.twitter.com/ZZHPCwPJlJ
— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 13, 2023