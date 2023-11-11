Yeni hoca Çalımbay

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından, takımın başına siyah-beyazlıların efsanelerinden tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay getirildi... Beşiktaş Kulübü'nde önce teknik direktör Şenol Güneş, ardından dün sabah da yardımcısı Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından "Yeni hoca kim olacak?" sorusu çok kısa sürede yanıt buldu. Burak Yılmaz'ın istifasının resmi siteden duyurulmasından çok kısa bir süre sonra Rıza Çalımbay'ın göreve getirildiği açıklandı.

RIZA HOCA 12.00'DE KONUŞACAK

Beşiktaş kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini dün resmen duyurdu. Açıklamada "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" ifadeleri kullanılırken, Çalımbay'a yeni görevinde üstün başarılar dilendi. Tecrübeli teknik adam bugün saat 12.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

SAAT 17.00'DE İDMANDA

Çalımbay, dün öğlen saatlerinde Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Başkan Çebi'nin dışında bazı yöneticilerin de yer aldığı görüşme çok kısa sürdü ve tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay ile el sıkışıldı. Hatta Rıza hocanın bu görüşmenin ardından tesislerde yapılan idmanın ardından futbolcularla bir araya geldiği ifade edildi. Rıza Çalımbay'ın, Başakşehir maçı için bugün 17.00'de yapılacak olan çalışmada takımın başında

4 RESMİ MAÇA ÇIKACAK

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapacağı olağanüstü seçime kadar takımın başında olacak. Kulüpten dün akşam saatlerinde yapılan açıklamanın ardından da Çalımbay'ın Beşiktaş'ta ikinci teknik direktörlük dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı ekibin başında 3 Aralık'a kadar 4 resmi karşılaşmada görev alacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Kara Kartallar; bu periyotta Başakşehir, Samsunspor (d), Club Brugge ve Ankaragücü (d) ile karşı karşıya gelecek

50 KUPA KALDIRIRIM

Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Mevcut Beşiktaş kadrosu, şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan koper" ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTARA GÜVENDİM

Rıza Çalımbay, Ümraniye'den çıkarken yaptığı açıklamada, "Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İşimiz kolay değil. Zorluklar ve zor günler yaşayabiliriz. En başta taraftara çok güveniyorum. Onlar için 12'nci adam derler ya, benim için 1'inci adamdır. Hep birlikte güzel yerlere geleceğiz. Başkan ile zaman konuşmadık. Ne kadar çalışabilirsek, o kadar çalışacağız" diye konuştu.