ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı canlı izle!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor ile Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya gelecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçta yardımcı hakemler ise Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlendi. Gaziantep FK maçı öncesinde hastaneye kaldırılan ve 3 günü hastanede geçiren yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın yanı sıra 6 sporcu forma giymeyecek. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bahktiyor, Salih, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Erdal, Saric, Streek, Safuri, Larsson, Buksa

Beşiktaş, geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlarken; üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puan toplayabildi. Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de 3'te 2 yapan siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini yenerek çıkışı yakalamak ve Bodo maçı öncesi moral bulmak istiyor.

DIŞ SAHADA KAYIP

Lugano yenilgisinin ardından teknik direktörü istifa eden, yönetimi de olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlılarda takım Burak Yılmaz'a emanet edildi. Genç teknik adam bu periyotta ligde İstanbulspor ve Gaziantep'i aynı sonuçla 2-0 mağlup ederken, ezeli rakibi Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda 2 galibiyet (Karagümrük ve Konya), 3 mağlubiyet (Trabzon, Adana Demir ve G.Saray) alan Kara Kartal, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş, bu keskin virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

ABOUBAKAR GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş, Antalya'ya 7 oyuncusundan yoksun gitti. Siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde hastalığı devam eden Vincent Aboubakar'ın yanı sıra; Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan yer almadı. G.antep maçınna kırmızı kart gördüğü için cezalı olan Amir Hadziahmetovic de Antalya'ya götürülmedi.

TAYYİP TALHA'YA MORAL

Beşiktaş'ta uzun zamandır sakat olan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş süreci yaklaştığı için takımla birlikte Antalya'ya götürüldüğü fakat maç kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. Genç oyuncunun, Burak Yılmaz'ın talebi üzerine siyah-beyazlı kafileye dahil edildiği öğrenildi.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

Siyah-beyazlılar, Antalya'ya özel uçakla gitti. Kafilede, 23 kişilik futbolcu kadrosu dışında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yöneticilerden Seyit Ateş ve Bilgihan Sürmen de yer aldı.

U17 VE U19'LAR ÜÇER PUANI KAPTI

Beşiktaş U17 ve U19 takımları haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, EMS Yapı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kartalar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Kerem Katranlı ve Enes Cinemre (2) kaydettiler. Beşiktaş Artaş U-19 Takımı da Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Muhammed Eren ile Serkan Emrecan Terzi'den geldi.