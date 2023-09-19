Beşiktaş'ta Ante Rebic'e teknik ekipten uyarı!

Beşiktaş'ta 3-0'lık Trabzonspor yenilgisinin yankıları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, gözünü çevirdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçında Trabzon karşılaşmasındaki olumusz görüntüyü değiştirmeyi planlıyor.

ANTE REBIC ŞOK ETTİ

Kara Kartal'ın İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, zorlu Trabzonspor maçına ilk 11'de başlamıştı. Hücum hattında skor üretmesi için görevlendirilen Rebic, adeta hiçbir etki gösteremedi. 45 dakikalık bölümde 21 kez topla buluşan Rebic, 8 pas hatası yaptı ve 5 de ikili mücadeleyi kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıya Rebic yerine Muleka'yla başladı.

TEKNİK HEYETTEN UYARI GELDİ

Beşiktaş'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, ilk 11'de başladığı Trabzonspor karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Hırvat kanat oyuncusu, ikinci yarı öncesinde oyundan alınırken maçın ardından teknik ekipten özellikle top kayıpları konusunda uyarı aldığı kaydedildi.