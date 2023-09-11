Beşiktaş'ı Ocak ayında stoper krizi bekliyor

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya, sahasında Gabon ile mücadele etti.

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Omar Colley, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Kongo, 30 ve 45+1'deki gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Kongo maçı kazanabilseydi, turnuvaya katılım hakkı kazanacaktı.

OMAR COLLEY'IN TAKIMI GAMBIA SON ANDA

Gambiya, 80 ve 90+1. dakikada bulduğu gollerle maçı 2-2 beraberliğe getirdi ve turnuva biletini son anda kaptı.

Bu sonuçla birlikte Gambiya, 10 puana yükseldi ve grubunu ikinci sırada tamamladı. Kongo ise 7 puanda kalarak üçüncü sırayı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN 3 STOPERİ TURNUVADA

Bununla birlikte Beşiktaş'ın stoper oyuncuları Daniel Amartey, Eric Bailly ve Omar Colley turnuvaya katılım hakkı kazandı.