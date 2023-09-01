Acımasız Kartal

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında, Bükreş'te devirdiği Dinamo Kiev'i İstanbul'da da yıkarak adını gruplara yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda çok net fırsatlar kaçırdı. 18'de önce Muleka sonra Salih'le iki kez gole yaklaşan Beşiktaş'ta, bir dakika sonra yine Kongolu yıldızın şutu direkten geri geldi. 24'te Aboubakar'ın orta sahadan kaleye gönderdiği top üst ağlarda, 38'de de Gedson'un frikiğinde top yağ ağlarda kalınca ilk devre golsüz sona erdi.

İKİ MAÇI DA KAZANDI

İkinci yarıya hızlı başladı siyah-beyazlı temsilcimiz. 49'da Salih'in frikiği kaleci son anda kornere çeldi. 52'de gecenin yıldızı Aboubakar, üç Dinamo Kiev'li savunmacıyı adeta birbirine doladı ve ardından topu fileleri gönderdi: 1-0. Golden sonra ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlılarda gecenin şanssız ismi Muleka iki net fırsatı kaçırdı. Kalan bölümde Rebic, Zaynutdinov,Chamberlain ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu ancak skor değişmedi. Kartal, bu sezon Avrupa'da 6'da 6 yaparken, Konferans Ligi'nde gruplara katılmayı başardı.

MULEKA DİREĞE TAKILDI

Şenol Güneş'in bu sezon bankoları arasında yer alan Muleka, Dinamo Kiev maçına da ilk 11'de başladı. Konferans Ligi elemelerinde 3 golü bulunan 23 yaşındaki hücumcu bu kez direğe takıldı. 19'da ceza alanı önünden şutu, kaleciyi geçse de direği aşamadı.

'TOSUN PAŞA' ISINIYOR

Uzun süreli sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Dinamo Kiev'le oynanan ilk maçta kısa süre şans bulmuştu. Tecrübeli futbolcu, dün de 81'de Aboubakar'ın yerine oyuna girdi. Yeşil sahalara yavaş yavaş ısınan Cenk, çektiği 1 şutta isabeti buldu fakat kaleciyi geçemedi

TRİBÜNLER SUSMADI

Beşiktaşlı taraftar dün de takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı tribünler, başlama vuruşundan bitiş düdüğüne kadar takımlarını tezahüratlarla desteklediler. Stadyum dolduran yaklaşık 40 bin taraftar coşkulu bir atmosferle galibiyete katkı sağladı.

RASHICA İLK KEZ 11'DE

Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku ve Amartey'in sakatlıklarından dolayı dün akşam Necip ve Rashica'ya şans verdi. Kosovalı yıldız Rashica, siyah-beyazlı ekipte ilk kez bir maça 11'de başladı. 27 yaşındaki futbolcu, ilk Kiev maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve 1 asist yapmıştı. Milot Rashica, Süper Lig'de iç sahadaki Pendikspor karşılaşmasında ise 60'dan sonra Rosier'in yerine görev almıştı.