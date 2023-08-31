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Beşiktaş Dinamo Kiev maçında Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar, attığı golden sonra Lucescu'ya tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 22:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 23:01
Beşiktaş Dinamo Kiev maçında Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci

Beşiktaş, Konferans Ligi play off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında konuk etti.

Siyah beyazlı ekibin Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev'e 52. dakikada attığı gol sonrası sevinciyle dikkatleri üzerine çekti.

Aboubakar, golden sonra Dinamo Kiev yedek kulübesinin önüne kadar koştu ve Mircea Lucescu'nun önceki maçın ardından yaptığı açıklamalara yaşadığı gol sevinciyle tepki gösterdi.

Kamerunlu golcü bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanan play off turu ilk maçı sonrası Mircea Lucescu, Beşiktaş'a 'Afrika Karması' benzetmesi yapmış, Rumen teknik adamın bu sözleri siyah beyazlı taraftarların ve kulübün tepkisini çekmişti.

İşte o anlar...

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