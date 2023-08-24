Zor maç olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Güneş, "İki ayaklı turun ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Dinamo Kiev'in tecrübeli oyuncu sayısı az ama etkili oyuncuları var. Genç ve dinamik bir takım. İki maçın da zor geçeceğini düşünüyorum. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Güneş, Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili olarak, "Çok değerli bir futbol adamı. Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Romanya oyuncu haricinde futbol adamı üreten bir ülke. Türkiye'de de çok başarılı oldu. Bizi de tanıyan bir hoca. Onu rakip olarak görmeyi kimse istemez. Biz de ken dimize güveniyoruz. Hem kendisine hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

MAXİM'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Teknik direktör Güneş, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen G.Antep'in Rumen futbolcusu Alexandru Maxim ile ilgili bir soruya, "Yetenekli bir oyuncu ama önemli olan oyun ve beklenti. Türkiye'de başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizde kısa bir görev dönem aldı, zaman zaman şans verdik. Hem maliyet ve beklenti bakımından transfer etmedik" yanıtını verdi.

GRUPLAR İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Beşiktaş'ın Gambialı stoperi Omar Colley, Dinamo Kiev'e karşı zor bir mücadele vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dinamo Kiev de çok büyük bir kulüp. Onlar da kazanmak isteyecektir. Bizim de hedefimiz bu yönde olacaktır. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Bunu İstanbul'a da taşıma hedefimiz var. Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Amartey iyi bir oyuncu ama işin daha başındayız. Bu kadroda herkes mutlaka oynayacaktır, şans bulacaktır."