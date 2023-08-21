Formamı çok özledim

Geride bıraktığımız sezondan bu yana sürekli sakatlıklarla boğuşan ve tam bireysel çalışmalara başladığı sırada ailesi Fransa'da trafik kazası geçirince bu ülkeye gitmek zorunda kalan Rachid Ghezzal, taraftarlara mebaj gönderdi. Cezayirli yıldız, sahaya çıkmayı çok özlediğini belirterek "Bu ayrılık çok uzun sürdü. Hem sahada olmayı hem de Beşiktaş taraftarının karşısında oynamayı çok özledim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli krampon, siyah-beyazlı takıma katkı sağlamak ve açığı kapatmak için kendine dikkat ettiğinin altını çizdi. Ghezzal, "Eski günlerime dönmek için hem beslenmeme hem günlük çalışmalarıma çok dikkat ediyorum. Oynayamadığım dönemin farkını kapatmak için çok çalışıyorum. En büyük avantajım ise takımdan hiç kopmamak oldu. Yeni gelenlerle bile aramız çok iyi" ifadelerini kullandı. Yeni sezondan hayli umutlu olan Cezayirli maestro, rakiplerin transferleri ve şampiyonluk yarışı ile de "Futbol sahada oynanan bir oyun ve bu işin kesinlikle bir kimyası var. Lig sonu için konuşmak adına elbette daha çok erken fakat Beşiktaş forması giyiyorsanız zaten şampiyonluk için iddialı olmanız gerekiyor. Bu formanın ağırlığı bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

REKABET ÖNEMLİDİR

Cezayırlı yıldız, ayrıca yeni transferlerle ilgili görüşlerini de bildirdi. Kanada transfer edilen Rebic için "Rebic herkesin saygı duyduğu bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Bunu kariyerinden de görebiliyorsunuz. Tabii ki düzenli oynamak isteyecektir. Bu da takım olarak bizi müthiş bir rekabete sokacak. Buna da hazırım. Beşiktaş için herkes en iyisini yapmak zorunda" şeklinde konuştu.

GÜNEŞ ÇOK PROFESYONEL

Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş'e de ayrı bir parantez açtı. Yıldız oyuncu, usta hocaya övgüler yağdırdı. Ghezzal, "Sakatlığımdan dolayı çok fazla zaman geçiremedik. Ama onun nasıl bir profesyonel olduğunu anlamak hiç zor değil. Futbolu seviyor ve herkesin bundan keyif almasını istiyor. Oyunun hakkını vermeye çalışan bir teknik patron. Pek çok hoca ile çalıştım ve Şenol Güneş farklı biri. Farkını gösterenlerden biri" ifadelerini kullandı.