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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda F. Karagümrük'ü Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 23:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda F. Karagümrük'ü Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrası konuştu.

İşte Güneş'in sözleri;

"Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarak iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz."

GHEZZAL SALIDAN İTİBAREN KOŞULARA BAŞLAR

"Şu anda sakat olarak Rachid Ghezzal'ın durumu var. Salı gününden itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil. Ben de sizin gibi duydum. Gelmeden size bir şey söylemem doğru değil. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız, yönetimden ve başkandan alabilirsiniz."

"TALISCA'YA GEL DEDİM"

"Talisca konusunda söylediğimde yanlışlık yok. 'Talisca sizi özledim' dedi. Ben de 'O zaman gel' dedim. Ancak istekler ve gerçekler başka. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz başvurdu. Onlar da vermeyi düşünmüyor ama yarın ne olur bilemeyiz tabii."

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