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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Tangocu yıldızın eşini ikna turları!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Arjantinli yıldız Roberto Pereyra'yı ikna etmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul ile ilgili ön yargıları olan başarılı oyuncunun eşi için Sosa’yı devreye soktu... Teknik direktör Şenol Güneş de yıldız oyuncuyla görüştü. Bu görüşmede tecrübeli teknik adam, gelecek sezonki oyun planı ve Pereyra ile ilgili görüşlerini belirtti. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Tangocu yıldızın eşini ikna turları!

Beşiktaş'ta Roberto Pereyra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun menajeri İstanbul'da siyah-beyazlı yönetim ile bir araya geldi. Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon euro önerdiği Pereyra'nın siyah-beyazlılara sıcak baktığı kaydedilirken, eşinin ise Türkiye'de yaşamak istemediği gelen haberler arasında.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, Pereyra'nın eşinin fikrini değiştirmesi için arayışlara başladı. Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Jose Sosa'yı devreye soktu. Sosa ve eşinin Pereyra ve eşiyle birlikte bir görüşme gerçekleştireceği ve İstanbul'u anlatacağı öğrenildi. Bu görüşmeden sonra tecrübeli oyuncunun ikna olması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile birebir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede tecrübeli teknik adam, gelecek sezonki oyun planı ve Pereyra ile ilgili görüşlerini belirtti. Udinese ile olan sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu şu an boşta6 milyon euro piyasa değeri olan Roberto Pereyra, kariyerinde 429 karşılaşmada forma giydi. 47 kez fileleri havalandırırken 53 asiste imza attı.

DEVLERDE OYNADI

Roberto Pereyra Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, River Plate, Udinese, Juventus ve Watford gibi takımların formasını giydi. Pereyra için şimdiye kadar 32 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez forma giydi.

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