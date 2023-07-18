Beşiktaş 4-0 Mezokövesd Zsory (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah beyazlılar son olarak Avusturya'daki hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory ile kozlarını paylaştı.
Beşiktaş rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmada Beşiktaş adına gol perdesini 16. dakikada Aboubakar açtı.
Ardından 19. dakikada Muleka sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
27. dakikada Muleka bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
Mücadelenin 62. dakikasında bu kez siyah beyazlılarda Semih Kılıçsoy takımının 4. golünü kaydeden isim oldu.
Bu gollerle beraber Beşiktaş sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.