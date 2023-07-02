Lyanco’da indirim yok

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden biri olan Lyanco için kulübü 'tok satıcı'yı oynuyor. Brezilya'dan Globo Esporte'nin haberine göre Lyanco, Ocak ayından beri bir çok kulübün gündeminde. Ancak Southampton'un gelen üç teklifi de geri çevirdiği belirtildi. Oyuncu için son yapılan teklif 1 milyon euro kiralama + sezon sonunda haklarının yüzde 60'ı için 4 milyon euro daha olurken, bu önerinin de kabul görmediği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden biri olan Lyanco için kulübü 'tok satıcı'yı oynuyor. Brezilya'dan Globo Esporte'nin haberine göre Lyanco, Ocak ayından beri bir çok kulübün gündeminde. Ancak Southampton'un gelen üç teklifi de geri çevirdiği belirtildi. Oyuncu için son yapılan teklif 1 milyon euro kiralama + sezon sonunda haklarının yüzde 60'ı için 4 milyon euro daha olurken, bu önerinin de kabul görmediği ifade edildi.