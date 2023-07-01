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Ersin’e vize yok

Beşiktaş yönetimi, yedekte kaldığı için takımdan ayrılmayı düşünen kaleci Ersin Destanoğlu’nun gidişine izin vermedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Ersin’e vize yok

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmayı düşünen Ersin Destanoğlu'nun gidişine izin vermedi. Siyahbeyazlılar, Şenol Güneş'in kaleyi Mert Günok'a teslim etmesiyle birlikte kulübeye çekilen 22 yaşındaki milli kaleciyle yola devam edecek. Sezon başında Avrupa'ya transferi gündeme gelen ancak yaşanan belirsizliğin ardından sözleşmesini 2026'ya uzatan Ersin'in bu yaz takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığı aktarıldı. Yönetim, teknik heyet ve profesyonellerin yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olmaları nedeniyle genç kalecinin kadroda tutulması konusunda görüş birliğine vardıkları aktarıldı.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla 97 resmi maça çıkarken 116 gole engel olamadı.

GÜNEŞ ZAMANI ŞANS BULAMADI

Sergen Yalçın'ın ardından göreve getirilen Önder Karaveli ve Ismael dönemlerinde kaledeki yerini koruyan genç kaleci Ersin Destanoğlu için Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturması dönüm noktası oldu. Genç eldiven, Güneş döneminde Süper Lig'de hiç süre alamadı.

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