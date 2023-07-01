Amartey’de geri sayım!

Beşiktaş'ta savunma için listenin ilk sırasında yer alan isim Daniel Amartey... Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile kontratı bitecek olan yıldız oyuncu için yoğun çaba harcanıyor. Beşiktaş stoper konusunda da uzun zamandır gündemde olan Amartey ile anlaşmaya çok yakın. 29 yaşındaki futbolcunun Temmuz ayında İstanbul'a davet edilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta savunma için listenin ilk sırasında yer alan isim Daniel Amartey... Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile kontratı bitecek olan yıldız oyuncu için yoğun çaba harcanıyor. Beşiktaş stoper konusunda da uzun zamandır gündemde olan Amartey ile anlaşmaya çok yakın. 29 yaşındaki futbolcunun Temmuz ayında İstanbul'a davet edilmesi bekleniyor.