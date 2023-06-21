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Kara Kartal, ABD’li savunma oyunusu Sergino Dest’in peşinde. Beşiktaş, geçen sezonu Milan’da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ bek Sergino Dest için devreye girdi. Yönetim oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Barcelona ile pazarlıklara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Defansa destek

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş; bonservisi Barcelona'da olan ve geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Sergino Dest ile ilgileniyor. Milan'da da istediği performansı sahaya yansıtamayan genç oyuncu için Beşiktaş'ın elinin güçlendiği aktarıldı. İtalyan devinin 20 milyon euro'luk satın alma maddesi vardı ancak performansından memnun kalmadığı için oyuncuyu kadroda tutmadı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Barcelona Sportif Direktörü ile bu isim için de görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

UNION BERLIN ARADAN ÇEKİLDİ

Barcelona'nın önümüzdeki sezonda da kadrosunda düşünmediği Amerikalı oyuncuya, Alman ekibi Union Berlin de ilgi duyuyordu ancak bu transferden vazgeçtiği kaydedildi. İtalyan basını da bu transfer için "Union Berlin eski Milan'lı Dest'ten vazgeçti. Oyuncu şimdi Beşiktaş'ın hedefinde" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki sağ bek, İtalyan devinde yalnızca 14 maçta forma şansı bulabildi. ABD'li oyuncu profesyonel kulüp kariyerinde alt kategoriler hariç 124 maçta forma giydi. Bu periyotta 5 gol atan Dest, 10 da asist yaptı.

Genç sağ bek kariyerinden en çok Barcelona formasını giydi. Katalan ekibinde 72 resmi karşılaşmaya çıkan Sergino Dest, Ajax A takımında 38, Milan'da da 14 mücadelede görev yaptı. 22 yaşındaki ABD'li sağ bek, milli takımda da 25 karşılaşmada şans buldu ve rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Best'in piyasa değeri ise yaklaşık 10 milyon euro civarında.

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